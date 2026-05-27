Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Kegiatan 9.8 Halaman 254: Frasa Ajektif
Simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 Kegiatan 9.8 halaman 254 tentang frasa ajektif lengkap dari sunyi senyap hingga puitis.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 254 Kegiatan 9.8 Bab 9 tentang penguatan pemahaman frasa ajektif dalam teks.
Materi ini mengajak siswa untuk memahami dan mengidentifikasi frasa ajektif dalam kalimat serta membuktikan sifatnya dalam struktur bahasa Indonesia.
Pada bagian A, siswa diminta membuktikan bahwa beberapa frasa seperti sunyi senyap, halus sekali, sangat pandai, hingga putih bersih termasuk frasa ajektif.
Sementara pada bagian B, siswa diminta menemukan frasa ajektif dalam paragraf yang membahas keindahan desa serta karakter musik dalam sebuah ulasan album.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengenali kata sifat dan penggunaannya dalam kalimat secara tepat dan kontekstual.
Dengan memahami materi ini, siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam analisis teks dan struktur kebahasaan.
Kegiatan 9.8
A. Secara berdiskusi, buktikanlah bahwa frasa di bawah ini bersifat ajektif!
1. sunyi senyap
Kunci Jawaban: menjelaskan keadaan (adjektiva majemuk)
2. halus sekali
Kunci Jawaban: “halus” + intensitas “sekali” (frasa adjektiva)
3. begitu kusam
Kunci Jawaban: “kusam” sebagai kata sifat dengan penegas
4. tidak halus
Kunci Jawaban: adjektiva dengan negasi
