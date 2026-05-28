Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 256-257: Telaah Buku Fiksi dan Nonfiksi

Simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 256-257 tentang telaah daya tarik buku fiksi dan nonfiksi.

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 256-257: Telaah Buku Fiksi dan Nonfiksi
Berikut ini simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 256-257 tentang telaah daya tarik buku fiksi dan nonfiksi. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 256-257 Kegiatan 9.9 Bab 9 tentang telaah buku fiksi dan nonfiksi.

Materi ini mengajak siswa untuk mengidentifikasi identitas buku serta menelaah daya tarik buku berdasarkan isi, bahasa, dan ilustrasinya.

Pada bagian A, siswa diminta memilih satu buku fiksi dan satu buku nonfiksi, kemudian mencatat identitas lengkap serta menjelaskan daya tarik dari masing-masing buku.

Sementara pada bagian B, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan memberikan penilaian menggunakan rubrik yang mencakup aspek kelengkapan, ketepatan, kejelasan, dan kebakuan bahasa.

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus menyampaikan hasil telaah secara runtut dan komunikatif.

Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan membaca kritis serta kemampuan berdiskusi secara baik dan benar.

Kunci Jawaban Kegiatan 9.9

A. 1. Secara berkelompok, pilihlah masing-masing sebuah buku fiksi dan nonfiksi. Catatlah identitas buku itu secara lengkap seperti: judul, penulis/pengarang, penerbit, dan ketebalan halaman.

 

2. Lakukan telaah terhadap buku-buku tersebut berdasarkan aspek isi, bahasa, dan ilustrasinya. Sajikan hasilnya dalam format laporan seperti berikut.

 

Buku Fiksi  Buku NonFiksi
Identitas Identitas
Judul: Laskar Pelangi Judul: Buku Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat
Pengarang: Andrea Hirata Pengarang:  Rahayu Widodo, S.Si., Apt.
Penerbit: Bentang Pustaka Penerbit: MedPress
Ketebalan: 529 halaman Ketebalan: 200 halaman
Daya Tarik: Cerita inspiratif tentang perjuangan anak-anak meraih pendidikan. Bahasa mudah dipahami dan banyak pesan moral. Sampul buku menarik dan menggambarkan isi cerita. Daya Tarik: Isi buku lengkap dan informatif mengenai penggunaan obat. Bahasa jelas dan mudah dipahami. Dilengkapi gambar serta ilustrasi yang membantu pembaca memahami materi.

 

