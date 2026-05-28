Hasil SNBT UPI 2026 Diumumkan, Psikologi Jadi Prodi dengan Peminat Terbanyak

KAMPUS UPI - SNBT 2026 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) diikuti 56.670 pendaftar, dengan 5.576 peserta dinyatakan lolos, sehingga tingkat keketatan mencapai 9,84 persen. Program studi Kedokteran menjadi yang paling ketat, sementara Psikologi menjadi prodi dengan peminat terbanyak, disusul Ilmu Komunikasi, Manajemen, dan beberapa prodi lain dengan persaingan tinggi.

TRIBUNNEWS.COM - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2026 pada Senin (25/5/2026).

Pada tahun ini, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencatat total 56.670 pendaftar.

Dari jumlah tersebut, hanya 5.576 peserta yang dinyatakan lolos dan diterima sebagai mahasiswa baru.

Kepala Kantor Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Publik UPI, Vidi Sukmayadi, menyampaikan tingkat persaingan masuk UPI tahun ini sangat ketat.

Dari total pendaftar, tingkat penerimaan hanya mencapai 9,84 persen, sementara 51.094 peserta lainnya belum berhasil lolos seleksi.

"Data keketatan program studi (prodi) tahun 2026, klaster ilmu kesehatan, komunikasi, bisnis, dan ilmu sosial masih mendominasi minat para calon mahasiswa," ujarnya, dikutip dari laman resmi UPI, Kamis (28/5/2026).

Kedokteran Jadi Prodi Paling Ketat di UPI

Vidi menjelaskan bahwa program studi Kedokteran menjadi jurusan dengan tingkat persaingan tertinggi di UPI tahun 2026.

Dari 748 peminat, prodi ini hanya menyediakan 15 kursi dengan tingkat keketatan mencapai 2,01 persen.

Psikologi Jadi Prodi dengan Peminat Terbanyak

Sementara itu, Psikologi menjadi program studi dengan jumlah peminat terbanyak di UPI, yakni 3.039 pendaftar.

Namun, dengan daya tampung hanya 76 kursi, tingkat keketatannya mencapai 2,50 persen.

Sementara itu, dibeberapa prodi lain memiliki tingkat keketatan tertinggi pada SNBT UPI 2026 di antarnya:

Ilmu Komunikasi 1.709 peminat, 36 diterima.

Psikologi 3.039 peminat, 76 diterima.

Survei Pemetaan dan Informasi Geografis 1.615 peminat, 45 diterima.

Manajemen 1.950 peminat, 60 diterima.

Teknologi Pangan 478 peminat, 15 diterima.

Mayoritas Pendaftar Pilih Prodi Favorit di Pilihan Pertama

Berdasarkan data penempatan pilihan prodi, mayoritas calon mahasiswa menempatkan jurusan favorit mereka pada Pilihan Pertama.

Di prodi Psikologi misalnya, sebanyak 1.644 peserta (54,1 persen) menjadikannya sebagai pilihan utama.

Tren serupa juga terjadi pada prodi Ilmu Komunikasi, yang menampung 833 peminat (48,7 persen) di pilihan pertama.

Sementara itu, prodi Manajemen menorehkan angka 865 peserta (44,4 persen) pada pilihan utama.