Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 89 Kurikulum Merdeka: Hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran PKN Kelas 10 Halaman 89 terdapat soal Uji Pemahaman tentang hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 89 Kurikulum Merdeka: Hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945
SOAL DAN JAWABAN - Sejumlah siswa SMA Negeri 35 Jakarta, bercengkerama dengan teman-temannya saat jam pulang sekolah, Senin (5/12/2022). Simak kunci jawaban PKN Kelas 10 Halaman 89 pada Bagian 3. 

TRIBUNNEWS.COM – Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 10 halaman 89 Kurikulum Merdeka pada Bagian 2 memiliki judul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada buku PKN Kelas 10 halaman 89, siswa diminta mengerjakan soal Uji Pemahaman tentang hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Materi masuk dalam buku PKN Kelas 10 halaman 89 karangan Abdul Waidl dkk, terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban PKN Kelas 10 halaman 89 pada bagian Uji Pemahaman hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah. 

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban PKN Kelas 10 halaman 89.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 89

Uji Pemahaman

a. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

Jawaban: 

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. 

Hal ini dikarenakan Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. 

Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 berada di bawah Pancasila.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila sesuai dengan yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara.

Hukum tata negara, tata pemerintahan, hingga hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 semua mendasarkan kepada lima sila Pancasila.

b. Berikan 2 contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari!

Jawaban:

