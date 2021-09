Dorong Percepatan Pertumbuhan Start Up Energi di Indonesia, Pertamina Luncurkan XScouts

Pendaftaran peserta akan dibuka setelah Launching Pertamina XScouts yang akan dikemas dalam One Day Virtual Talks bertajuk “Shaping the Future of Energy” pada tanggal 29 September 2021 pukul 08.30 – 12.00 WIB. Pertamina akan menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti start up, lembaga inkubator, venture capital, hingga perwakilan dari Pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi di Indonesia, khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan mendorong inovasi energi dan berkolaborasi dengan para inovator melalui usaha rintisannya (start up), untuk menciptakan nilai tambah dari inovasinya.

Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Iman Rachman, menegaskan keterbukaan inovasi (open innovation) menjadi salah satu kunci sukses (key success factor) Pertamina untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis di tengah tantangan transisi energi.

“Pertamina senantiasa melakukan kolaborasi dan inovasi untuk melahirkan gagasan-gagasan cemerlang untuk membangun ketahanan energi nasional berbasis energi bersih. Komitmen kami sangat kuat dalam hal ini,” jelas Iman.

Dalam kerangka open innovation tersebut, imbuh Iman, Pertamina menyelenggarakan Pertamina XScouts Program sebagai platform open innovation yang dapat diikuti oleh start up yang memiliki inovasi energi yang relevan.

“Pertamina XScouts adalah platform bagi para start up untuk berkolaborasi dengan Pertamina dan bersama-sama mengembangkan bisnis khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia. Terdapat dua channel untuk program XScouts yaitu Partnership dan Growth,” imbuh Iman.

Iman menambahkan bahwa platform ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses open innovation dan meningkatkan level kepercayaan start up terhadap komitmen Pertamina dalam mencari, menjangkau, menyambut, dan mensinergikan value creation.

“Dalam kolaborasi ini, kami menawarkan access to market, access to funding, access to expertise, dan tentunya business viability,” tandas Iman.

Pendaftaran peserta akan dibuka setelah Launching Pertamina XScouts yang akan dikemas dalam One Day Virtual Talks bertajuk “Shaping the Future of Energy” pada tanggal 29 September 2021 pukul 08.30 – 12.00 WIB. Pertamina akan menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti start up, lembaga inkubator, venture capital, hingga perwakilan dari Pemerintah.

Event ini diharapkan mampu memberikan insight yang membangun minat usaha rintisan berbasis inovasi dan mendorong kolaborasi dengan Pertamina dibidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia.

“Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program XScouts secara komprehensif termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks tersebut. Informasi mengenai acara dapat diperoleh melalui Instagram dan Website Pertamina XScouts,” tutup Iman.