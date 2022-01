Pertamina Terus Tunjukkan Kinerja Unggul di Berbagai Sektor Pada Tahun Kedua Pandemi

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki tahun kedua pandemi, Pertamina terus menunjukkan kinerja positif dan unggul di berbagai sektor. Pandemi tak menyurutkan langkah Pertamina untuk terus bekerja tanpa henti mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan keberlanjutan masa depan yang lebih sejahtera.

Semangat Energizing You yang menjadi tagline Pertamina sepanjang tahun 2021 telah memberikan semangat, motivasi dan spirit yang luar biasa untuk senantiasa memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa.

Di tahun kedua pandemi, berbagai milestone dan capaian besar berhasil ditorehkan dalam tinta emas perjalanan Pertamina di usianya yang ke-64 tahun. Sebuah usia yang menunjukkan kematangan dan kedewasaan serta penuh dengan kebijaksanaan. Sejalan dengan transformasi di tubuh Pertamina dan tren transisi energi dunia, pada 2021, Pertamina mengusung Go Sustainable, Go Green, Go Collaborative, Go Digital, Go Productive & Efficient dan Go Global.

Go Sustainable

Go Sustainable merupakan komitmen penuh Pertamina dalam penerapan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan bisnisnya dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Tahun 2021, Pertamina berhasil menaikkan peringkat ESG rating secara signifikan menjadi medium risk dengan nilai 28,1 dan menempati posisi 15 dari 251 perusahaan dunia dan Percentile ketujuh di antara perusahaan migas global.

Pertamina juga berkomitmen mengelola energi berkelanjutan dengan meningkatkan portfolio energi bersih sebesar 17 persen di tahun 2030 serta mengurangi emisi gas rumah kaca dari 27 persen menjadi 30 persen di tahun 2030.

Pertamina juga terus menyalurkan energi ramah lingkungan ke wilayah pedesaan melalui Pertashop hingga mampu membangun 3.218 outlet sebagai garda penyaluran BBM ramah lingkungan di pedesaan.

Di 2021, Pertamina juga berhasil menuntaskan penugasan Pemerintah dalam BBM 1 Harga di wilayah 3T. Sejak 2017 hingga 2021, Pertamina berhasil membangun 321 BBM 1 Harga. Warga di wilayah 3T pun bisa mengakses energi dengan harga yang terjangkau.

Di sisi lingkungan hidup, Pertamina berkomitmen mewujudkan keberlanjutan kehidupan flora dan fauna langka. Pertamina berhasil melestarikan 87 spesies hewan endemi, konservasi 52 jenis tumbuhan endemik dan konservasi berbagai jenis mangrove di 28 wilayah operasi Pertamina.