Pertamina Eco-RunFest 2022: Festival Musik Lintas Generasi yang Aman dan Nyaman

Selain ajang lari berbagai kategori, Pertamina Eco RunFest 2022 tahun ini juga menghadirkan festival musik "Energizing Music Festival" yang bertabur musisi favorit lintas generasi. Pengunjung bisa bernostalgia bersama orang-orang terdekatnya ditemani penampilan Rossa, Cokelat, Gigi, dan The Changcuters. Selain itu, JKT 48, Marion Jola, RAN, Maliq & D'essentials akan memeriahkan suasana dengan musik yang asyik untuk bergoyang.



Belasan musisi ini akan tampil dan tersebar di 3 (tiga) panggung berbeda yakni di 1 area Indoor (Eco Runfest Stage) dan 2 area Outdoor (Energizing You Stage dan Mini Eco-Market Stage). Pengunjung sudah bisa mulai menyaksikan musisi favoritnya dimulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.



Bagi pengunjung yang ingin memiliki official merchandise, dapat membelinya secara langsung di booth Official Merchandise Store ”Toko Bersinar Terang” kolaborasi dari Pertamina Eco RunFest 2022 x Shinning Bright. Merchandise yang dijual diantaranya berupa T-shirt, totebag, bucket hat dan trucker cap.



Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari menjelaskan, antusiasme peserta pada acara Pertamina Eco-RunFest 2022, khususnya Eco-Fest sangat tinggi. Jika sebelumnya tiket Eco-Run sudah terjual untuk 8.300 peserta lari, untuk tiket Eco-Fest dengan harga pre-sale (Rp 115.000) dan juga harga normal (Rp 165.000) telah terjual habis sebanyak 5.600 tiket.



Heppy menegaskan, Pertamina sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sesuai protokol kesehatan, seluruh pengunjung Eco-Fest dipersyaratkan telah melakukan vaksin ke-3 (Booster) atau minimal vaksin ke-2 untuk dapat memasuki area Eco-Fest.



Pertamina Eco RunFest juga menyediakan fasilitas lengkap bagi pengunjung, seperti fasilitas sanitasi berupa Portable Hand Wash dan Toilet, fasilitas charging ponsel gratis, area F&B hingga area lounge.



"Kami ingin mengajak masyarakat untuk mendukung sustainable living, yaitu gaya hidup berkelanjutan yang dapat kita mulai dari hal-hal paling sederhana, misalnya dengan mengurangi sampah saat mengunjungi festival musik," jelas Heppy.



Dalam acara Pertamina Eco RunFest 2022 akan hadir pula para selebriti pecinta olahraga lari di antaranya Daniel Mananta, Andien Aisyah dan Irfan Wahyudi (Ippe), Social Media Influencer Emil & Luthfi serta Baim Wong dan para atlet bola basket Satria Muda Pertamina yang akan turut serta berlari di Eco-Run dan mengikuti Eco-Fest.