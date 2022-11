Usung sustainability, Pertamina Bantu 25 Desa Energi Berdikari pada Ecorunfest

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina menyalurkan bantuan 25 Desa Energi Berdikari untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Bantuan yang diberikan Pertamina sebagai bagian dari upaya perseroan memberikan kembali kepada masyarakat (in giving back to the community).

Pertamina memberikan bantuan senilai Rp 5,6 miliar untuk membina 25 Desa Energi Berdikari di 12 provinsi di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina membantu pengembangan desa energi berdikari untuk mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang ada di desa tersebut demi kemandirian desa masing-masing.

"Jadi selain mengindentifikasi, kita bantu, kita bina, dan dananya kita berikan. Kita berharap konsep kemandrian energi ini bukan hanya skala besar, tapi juga harus mulai dari desa-desa,'" ujar Nicke.

Masyarakat di desa-desa ini diajak untuk memanfaatkan energi bersih seperti surya, biogas, microhydro, biodiesel dan angin, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga desa bisa tumbuh berdikari dan ekonominya pun meningkat.

Pertamina juga memberdayakan masyarakat di desa mandiri energi agar mandiri secara ekonomi. Masyarakat diberikan edukasi bagaimana mengolah sumber daya alam, termasuk sampah untuk diolah menjadi barang bernilai ekonomi.

Pertamina mengedukasi masyarakat desa untuk menyulap eceng gondok misalnya menjadi kerajinan tangan, kursi sofa dan produk kerajinan lainnya.

Pertamina juga membantu penataan kawasan desa menjadi ekowisata yang ramah lingkungan. Semuanya menggunakan energi bersih yang bebas emisi.

Selain desa energi berdikari, Pertamina juga membantu konservasi penyu di Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Konservasi penyu di Cilacap diinisiasi Pertamina pada tahun 2019 dengan melakukan studi konservasi penyu Lekang, pembuatan baseline dan pembuatan batas-batas areal konservasi.

Pada tahun 2020 dilanjutkan dengan membuat pusat konservasi dan edukasi penyu dan memberdayakan warga lokal sebagai aktor konservasi.

Pada tahun 2021 Pertamina juga menyiapkan lokasi wisata konservasi penyu yang dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2022 dengan pengembangan wisata edukasi.

"Pertamina terus melakukan program konservasi fauna. Sekarang sudah ada 60 program dan 260 spesies fauna yang kita konservasi. Karena kalau tidak kita lakukan akan mengalami kepunahan," tandas Nicke.