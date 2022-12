UI, UGM dan ITB Lolos menjadi TOP 3 Pertamuda Seed and Scale 2022

TRIBUNNEWS.COM - Tiga team start-up, Cody Kit dari Institut Teknologi Bandung, Taman School dari Universitas Indonesia dan Gepo Energy dari Universitas Gajahmada akhirnya berhasil menyisihkan finalis lainnya dalam kompetisi ide bisnis mahasiswa Pertamuda Seed and Scale 2022 yang diselenggarakan PT Pertamina Persero, Kamis (8/12).

Top 3 ini sebelumnya berjibaku melewati berbagai tahapan guna menyisihkan sebanyak 2.445 start-up peserta Pertamuda Seed and Scale 2022 yang berasal dari 386 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Pada tahap final, Top 3 ini beradu presentasi bersama finalis lainnya yaitu Tirtanex dan Kawan bantu dari Universitas Brawijaya, Goerami dari Institut Pertanian Bogor, GID dari Universitas Padjajaran, Panoptes Insight dari Politeknik Elektonika Negeri Surabaya serta Foodie Well dari Universitas Indonesia di hadapan dewan juri.

Setelah dinyatakan lolos sebagai Top 3, ketiga team mendapat kesempatan menerima dana pembinaan sebesar total Rp 300 juta yang diserahkan oleh Daniel S. Purba, SVP Strategy & Investment, Direktorat SPPU mewakili Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada awarding night.

Nantinya tak hanya Top 3 yang mendapat dana pembinaan. PT Pertamina (Persero) juga menyerahkan dana pendampingan kepada kampus atau inkubator bisnis pendamping 3 terbaik senilai Rp. 25 juta.

“Dana pembinaan bukan tujuan akhir dari kompetisi ini. Terlepas menang atau tidak, perjuangan para finalis dalam membangun usaha hingga titik ini telah tervalidasi. Pertamuda dalam langkahnya berusaha membawa stakeholder lainnya yang bisa membantu pertumbuhan bisnis, pasca kompetisi ini,” ujar Heppy Wulansari, Pjs Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero).

Usai penentuan Top 3, rangkaian Pertamuda Seed and Scale 2022 akah ditutup dengan mentoring terhadap 10 besar. Mereka akan mendapatkan mentoring secara ketat, one on one dari para mentor yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero). Mentoring akan berjalan selama 3 bulan di mulai sejak bulan Januari 2023 untuk lebih memantapkan para mahasiswa terjun ke dunia bisnis.

Yang menarik pada babak final tahun ini, PT Pertamina (Persero) mengundang 30 besar peserta Pertamuda Seed and Scale 2022 untuk menggelar expo di lokasi yang sama. Mereka difasilitasi memamerkan produk dan ide bisnisnya.

PT Pertamina (Persero) secara khusus juga mengundang 17 investor dari kalangan BUMN dan swasta untuk berinteraksi dengan para peserta Pertamuda Seed and Scale. Tujuannya, para calon investor tersebut dapat mendukung pengembangan bisnis start-up lulusan Pertamuda Seed and Scale.

“Patut disyukuri dalam Forum Final Pitch hari ini, juga berhasil dicapai beberapa business matching antara beberapa peserta dengan investor yang hadir, diantaranya BNI Ventures dengan Gepo Energy & Vestanesia, Ibu Dian Onno dengan GID, VP CSR & SMEPP dengan Alternesia, BRI Ventures dengan Catalyzon dan Gayo Capital dengan Tirtanex, GID, & Gourami,” tutur Heppy Wulansari. (*)