Hadapi Tahun Baru, Pertamina Perkuat Pertashop untuk Suplai BBM & LPG di Jalur Sulit

TRIBUNNEWS.COM - Pertamina terus memperkuat Pertashop untuk suplai BBM dan LPG di wilayah yang aksesnya sulit. Pertashop menjadi andalan Pertamina untuk mendistribusikan BBM ke wilayah perdesaan dan wilayah yang memiliki potensi bencana selama liburan Nataru 2023.

Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Erry Widiastono Erry mengatakan kehadiran Pertashop akan memperkuat keandalan suplai dan ketersediaan BBM dan LPG di masyarakat, khususnya di jalur yang sulit akses ke SPBU.

"Saat ini, kalau kita lihat Pertashop itu menjadi salah satu, outlet yang memperkuat SPBU itu sendiri, jadi bersama dengan SPBU, Pertashop diharapkan bisa membantu keandalan suplai BBM di masyarakat," ujar Erry saat meninjau langsung outlet Pertashop 3P.46109 di Kecamatan Ciheras, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (28/12/2022).

Erry mengapresiasi kehadiran Pertashop khususnya di Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa Barat yang termasuk ke dalam salah satu jalur yang memiliki potensi rawan bencana.

Di kesempatan yang sama, SVP Logistics Integration & Optimization Pertamina Arief Kurnia Risdianto menyampaikan Satgas Nataru memastikan kelancaran distribusi BBM khususnya di wilayah dengan akses yang cukup sulit.

"Satgas Nataru 2023, memastikan kelancaran distribusi BBM hingga ke masyarakat, termasuk mereka yang memiliki akses yang cukup sulit. Kami memastikan bahwa seluruh stok di SPBU ataupun Pertashop mencukupi dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Arief.

Ia memastikan seluruh Tim Satgas Nataru siap melayani kebutuhan BBM dan LPG masyarakat selama liburan tahun baru 2023.

Hingga saat ini di Pansela meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran terdapat 7 Pertashop, 11 SPBU dan 11 Agen LPG PSO.

Sementara di Area Retail Bandung terdapat 20 Motorist, 1 Modular, 8 SPBU Kantong, 53 SPBU Siaga dan 4 Supporting Outlet Pelumas.

Untuk Agen & pangkalan siaga terdapat 386 Agen LPG PSO Siaga, 9.824 pangkalan LPG Siaga, 41 agen LPG non PSO Siaga, dan 3.162 Sub Agen LPG Non PSO Siaga.

Jika ada pengaduan terkait ketersediaan BBM dan LPG bisa menghubungi Pertamina Call Center 135.**