Serbia dan Notaben Kuda Hitam Piala Dunia 2022: Hancurkan Portugal, Miliki Stiker Elite Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu calon kuda hitam Piala Dunia 2022 dapat diarahkan ke Serbia.

Pasalnya, Serbia menjadi negara yang mampu memaksa Portugal untuk melakoni laga play-off di kualifikasi Piala Dunia 2022.

Saat itu, Serbia mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo cs dengan skor 2-1 di pertandingan terakhir fase grup.

Aksi gelandang timnas Serbia, Nemanja Matic, saat mengontrol bola dalam laga uji coba melawan Cile di Merkur Arena, Graz, Austria, pada 4 Juni 2018. (JOE KLAMAR/AFP)

Alhasil, Serbia sukses mengunci tempat di Piala Dunia 2022 dengan kepala tegak, sedangkan Portugal yang diunggulkan justru harus melakoni laga play off terlebih dahulu.

Ya, secara skuad, Serbia memang memiliki barisan nama mentereng yang tampil di liga top eropa.

Sebut saja Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nemanja Matic (AS Roma), Alexandre Mitrovic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), hingga bomber milik Juventus, Dusan Vlahovic.

Nama yang disebutkan terakhir diprediksi bakal mampu mengangkat derajat Serbia di Piala Dunia edisi tahun ini.

Kendati tubuhnya bongsor, Vlahovic tidak lambat. Gaya mainnya mengingatkan kita pada sosok Zlatan Ibrahimovic yang gesit meski punya tinggi badan menjulang.

Gara-gara itu pula plus ketajamannya yang mumpuni, ia dijuluki sebagai The Next Zlatan Ibrahimovic.

Dusan Vlahovic Jadi Tumpuan

Tipikal permainan Vlahovic memang nyaris serupa dengan Ibrahimovic.

Mereka memiliki tubuh yang kokoh dan tidak hanya menunggu di area pertahanan lawan.

Vlahovic dan Zlatan juga piawai memainkan banyak peran, meski cenderung banyak bermain sebagai target man.

Salah satu kelebihan Vlahovic yang membuatnya disejajarkan dengan Ibrahimovic adalah kemampuan dribel.