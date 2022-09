Piala Dunia 2022: Qatar Adakan Turnamen Sepak Bola Khusus Untuk Suporter, Peserta dari 32 Negara

TRIBUNNEWS.COM - Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar akan menyelenggarakan turnamen sepak bola untuk para suporter.

Jadi, Qatar akan menyelenggarakan sebuah turnamen sepak bola khusus bagi para suporter untuk memeriahkan Piala Dunia 2022.

Turnamen sepak bola yang diadakan Qatar khusus untuk para suporter tersebut bernama 'Fan Cup'.

Pendukung Wales merayakan setelah tim mereka memenangkan pertandingan sepak bola final kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Wales dan Ukraina di Stadion Cardiff City di Cardiff, Wales selatan, pada 5 Juni 2022. Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar akan menyelenggarakan turnamen sepak bola untuk para suporter yang diikuti oleh para suporter dari 32 negara peserta. (PAUL ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS / AFP)

Turnamen sepak bola untuk suporter tersebut akan berlangsung pada 29 November hingga 2 Desember 2022.

Dan akan diadakan di FIFA Fan Festival.

FIFA Fan Festival berlangsung di Al Bidda Park.

Satu tim yang akan berkompetisi dalam turnamen suporter tersebut diisi oleh lima pemain.

Akan diikuti oleh para suporter dari 32 negara peserta.

Turnamen akan menggunakan format yang sama dengan Piala Dunia 2022, lengkap dengan fase grup dan fase gugur hingga babak final.

Fatma Al Nuaimi, Executive Director of the Supreme Committee for Delivery & Legacy, mengatakan bahwa turnamen tersebut diadakan untuk memeriahkan Piala Dunia 2022.

“Suporter adalah pusat kesuksesan Piala Dunia yang diadakan pertama kali di Timur Tengah dan Arab."

"Kami sangat senang menjadi tuan rumah turnamen ini."

"Kami yakin bisa menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus menyatukan penggemar dari seluruh dunia melalui semangat bersama untuk permainan yang indah," kata Al Nuaimi yang dikutip dari dohanews.co, Senin (12/9/2022).

Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para suporter jika ingin berpartipasi dalam turnamen tersebut.