FIFA Rilis Soundtrack ke-4 Piala Dunia 2022 yang Berjudul Light The Sky, Tampilkan Penyanyi Arab

TRIBUNNEWS.COM - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi merilis soundtrack keempat untuk Piala Dunia 2022 Qatar.

FIFA merilis soundtrack kedua Piala Dunia 2022 Qatar melalui akun YouTube resminya, Sabtu (8/10/2022).

Soundtrack keempat Piala Dunia 2022 Qatar tersebut berjudul Light The Sky.

FIFA telah resmi merilis soundtrack keempat untuk Piala Dunia Qatar 2022 yang berjudul Light The Sky, dinyanyikan oleh empat penyanyi kawasan Arab.(Tangkap Layar Instagram @fifaworldcup)

Sebelumnya, FIFA juga telah merilis tiga soundtrack yang akan digunakan selama Piala Dunia 2022 Qatar.

Ketiga soundtrack tersebut yaitu Hayya Hayya (Better Together), Arhbo dan The World is Yours to Take.

Soundtrack ke-4 Piala Dunia 2022 Qatar

Lagu Light The Sky menampilkan empat penyanyi wanita paling terkenal di kawasan Arab.

Empat penyanyi wanita yang menyanyikan lagu Light The Sky yaitu Emirati Balqees, Nora Fatehi, Manal dan Rahma Riad.

Sejak diluncurkan, Musik Video Light The Sky telah ditonton lebih dari satu juta kali (per 9 Oktober 2022).

Soundtrack Light The Sky juga merayakan adanya wasit wanita yang akan memimpin pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya.

“Light The Sky memberi tahu kami untuk berteriak dan menghidupkan semangat perayaan bersama Piala Dunia FIFA."

"Pesan yang memberi energi saat kami menantikan turnamen pertama yang mengubah permainan."

"Ini adalah lagu inspirasional yang berakar kuat di Timur Tengah."

"Wasit wanita pertama di Piala Dunia adalah bagian dari lagu ini."