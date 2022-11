Bedah Alasan Mario Gotze Dipanggil Timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022

TRIBUNNEWS.COM - Nama Mario Gotze mencuat ke permukaan seusai dirinya masuk skuad resmi Jerman untuk Piala Dunia 2022.

Setelah absen membela Jerman lima tahun, Hansi Flick kembali memanggil nama Mario Gotze untuk tampil di ajang sebesar Piala Dunia.

Terakhir kali Gotze tampil bersama Der Panzer adalah tahun 2017, setelah itu performa sang pemain menurun dan kalah saing dengan penyerang Jerman lainnya.

Gelandang Frankfurt asal Denmark, Jesper Lindstrom (kanan) melakukan selebrasi dengan mencetak gol 4-2 dengan pemain depan Frankfurt asal Prancis Randal Kolo Muani (tengah), gelandang Jerman dari Frankfurt Mario Goetze (kiri) dan pemain tengah Prancis dari Frankfurt Eric Ebimbe (2R) selama pertandingan sepak bola divisi satu Jerman Bundesliga pertandingan antara Eintracht Frankfurt dan TSG 1899 Hoffenheim di Frankfurt am Main, Jerman barat daya, pada 9 November 2022. Mario Gotze sempat mengalami gangguan metabolisme tubuh sebelum dirinya kembali dipanggil ke dalam skuad Timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Daniel ROLAND / AFP (DANIEL ROLAND / AFP)

Kini di usia yang sudah menginjak 30 tahun, Gotze yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt kembali menemukan sentuhan ajibnya.

Hansi Flick pun tak ragu untuk memasukkan nama Gotze ke dalam skuad Jerman untuk bahu membahu bersama Leroy Sane, Serge Gnabry, hingga Thomas Muller di lini depan.

Bersama Frankfurt, torehan gol dan assist sang pemain memang tak begitu mencolok.

Dari 22 pertandingan, pemain berpostur 176 sentimeter itu hanya menciptakan dua gol dan tiga assist.

Di usia yang sudah matang, Gotze bukan-lah seorang winger agresif yang sering melakukan gocekan untuk menciptakan peluang.

Pelatih Frankfurt, Oliver Glasner lebih memanfaatkan Gotze untuk bermain sebagai free role guna memberi kreativitas di sepertiga akhir.

Per catatan FBref, catatan paling mentereng Gotze ada di pass into final third, dimana menyentuh angka 3.12 per pertandingannya (tertinggi di Frankfurt).

Kemampuan passing dan visi bermain Gotze juga begitu mencolok, dengan catatan 2.13 per laganya, eks pemain Bayern Munchen itu menjadi pemain paling sibuk perihal melakukan key pass.

Atas atribut mencolok Gotze, Frankfurt sukses diantarnya melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Frankfurt juga sedang nangkir di peringkat empat klasemen Bundesliga dengan torehan 26 angka, hanya berbeda lima poin dari Bayern yang nangkir di puncak klasemen.

Dengan statistik mencolok Gotze maka tak heran Hansi Flick berani untuk kembali memasukkan nama sang pemain yang telah lama tak memperkuat Jerman.