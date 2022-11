Sorotan Piala Dunia 2022: Moncer di Liga Inggris, Newcastle Sumbang 3 Pemain untuk The Three Lions

LINDSEY PARNABY / AFP

Performa mentereng Newcastle di Liga Inggris membuat juru taktik The Three Lions, Garteh Southgate kepuncut untuk memborong pemain The Magpies di gelaran Piala Dunia 2022 - Bek Newcastle United Inggris Kieran Trippier (tengah) merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Newcastle United dan Manchester City di St James' Park di Newcastle-upon-Tyne, Inggris timur laut, pada 21 Agustus 2022 Lindsey Parnaby /