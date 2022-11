Profil Alireza Faghani, Wasit Asal Iran di Piala Dunia 2022 Qatar, Pernah di Liga 1 Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Alireza Faghani, wasit asal Iran yang akan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar.

Alireza Faghani pernah memimpin enam pertandingan Liga 1 Indonesia pada musim 2016/2017.

Total enam laga ia pimpin, termasuk laga big match Persib vs Bhayangkara, Persija vs PS TNI hingga Persipura vs Arema.

Data transfermrkt, Alireza Faghani pun telah berpengalaman di Piala Dunia 2018.

Total empat laga ia lalui untuk melayani laga tim-tom besar seperti Timnas Prancis vs Timnas Argentina hingga Belgia vs Inggris.

Saat ini Alireza Faghani berkiprah di A-League Men (Liga Asutralia).

Baca juga: Profil Daniel Siebert: Wasit di Piala Dunia 2022, Pernah Jadi Wasit Termuda Jerman

Nama: Alireza Faghani

Umur: 44

Tempat tanggal lahir: Kashmar, 21 Maret 1978

Debut: 7 Agustus 2009

Total penampilan: 339 pertandingan

Total kartu kuning 1: 1.229

Total kartu kuning 2: 26

Total kartu merah: 26