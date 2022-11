Hasil Inggris di Piala Dunia 2022, Performa Jude Bellingham Bikin eks Manchester United Takjub

TRIBUNNEWS.COM - Gareth Southgate bak mendapatkan bonus dari penampilan Jude Bellingham di laga pertama Inggris dalam ajang Piala Dunia 2022, Senin (21/11/2022) malam.

Jude Bellingham mencetak gol pembuka saat Inggris menang 6-2 atas Iran di Khallifah International Stadium.

Performa Jude Bellingham saat melawan Iran cukup impresif dan membiuat Gareth Southgate terhibur.

Tak hanya itu, eks pemain Liga Inggris, Manchester United hingga Newcastle pun berhasil dia buat takjub.

Lihatlah statistik pemain Borussia Dortmund itu, dia bahkan memiliki rating kedua terbaik setelah Bukayo Saka yang diganjar Man of the Match laga Inggris vs Iran.

Performa Jude Bellingham

Jude Bellingham melakukan 15 tusukan (serangan) ke sepertiga akhir lawan, menurut statistik BBC.

Anga itu sama seperti yang dihasilkan Kieran Trippier.

Akurasi umpan Bellingham berada nomor dua setelah John Stones, 96 berbanding 99 persen keberhasilan.

Dia juga membuat 23 operan di sepertiga akhir lawan, dan hanya diungguli Trippier yang mencatatkan 25 operan.

Dan yang terakhir, pemain Dortmund itu melakukan sembilan kli dalam hal merebut bola dari pemain Iran, selisih satu angka dengan Declan Rice (10) yang mencatatkan lebih banyak.

Mantan bek Inggris dan Manchester United, Rio Ferdinand yang telah bermain dengan gelandang elit The Three Lions seperti Gerrard dan Lampard pun takjub dengan Bellingham.

"Kami berbicara tentang gelandang hebat yang pernah kami mainkan dan lihat di Inggris pada generasi kami," kata Ferdinand, dikutip dari BBC.

"Tidak ada dari mereka yang melekukan apa yang dia lakukan pada usia ini, di panggung ini," juelasnya.