Hasil Piala Dunia 2022: Pelatih Amerika Serikat Kapok Ladeni Direct Football Milik Wales

Pelatih AS Gregg Berhalter (Kiri) menyapa pelatih Wales Rob Page pada akhir pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, barat Doha pada 21 November 2022. (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)