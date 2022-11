MOTM Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022: Mohammed Al Owais Sukses Bikin Messi Cs Terkapar

Glyn KIRK / AFP

Penjaga gawang Arab Saudi Mohammed Al-Owais menyelamatkan tembakan selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina dan Arab Saudi di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 22 November 2022. Mohammed Al Owais sebagai Man of The Match (MOTM), mampu menahan gempuran tim tango di Piala Dunia 2022.