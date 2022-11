Jadwal Piala Dunia Hari Ini Rabu 23 November 2022: Menanti Sihir Jerman, Spanyol hingga Belgia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Piala Dunia hari ini Rabu, 23 November 2022 dalam laga penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar.

Akan tersaji empat laga yang disiarkan langsung Rabu dan Kamis dini hari nanti menampilkan empat tim besar, yakni Kroasia, Jerman, Spanyol dan Belgia.

Pertandingan pertama dimulai pukul 17.00 WIB, mempertemukan Maroko vs Kroasia.

Kemudian laga selanjutnya adalah Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika dan Belgia vs Kanada.

Laga seru penyisihan grup E dan F Piala Dunia 2022 ini akan disiarkan langsung di SCTV hingga vidio.com.

Jadwal Piala Dunia Hari Ini Rabu, 23 November 2022:

- Pukul 17.00 WIB : Maroko vs Kroasia

- Pukul 20.00 WIB : Jerman vs Jepang

- Pukul 23.00 WIB : Spanyol vs Kosta Rika

- Pukul 02.00 WIB (Kamis (24/11/2022) : Belgia vs Kanada

Jadwal Penyisihan Grup E Piala Dunia 2022 Qatar (Grafis Tribunnews.com)

