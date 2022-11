Timnas Arab Saudi Sukses Permalukan Argentina, Julukan Lionel Messi 'GOAT' Trending di Twitter

Ekspresi pemain depan Timnas Argentina, #10 Lionel Messi (kedua kanan) dan rekan setimnya di akhir laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Arab Saudi di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Selasa (22/11/2022). Seusai Timnas Argentina kalah dari Arab Saudi, julukan 'GOAT' yang disandang Lionel Messi menjadi bahan perbincangan di media sosial Twitter.

TRIBUNNEWS.COM - Seusai Timnas Argentina kalah dari Arab Saudi, Lionel Messi menjadi bahan perbincangan di media sosial Twitter.

Seperti yang diketahui, Timnas Arab Saudi secara mengejutkan mampu mengalahkan Argentina di laga pembuka Grup C Piala Dunia 2022, Selasa (22/11/2022)

Berlangsung di Stadion Lusail, Timnas Arab Saudi menang atas Argentina dengan skor 2-1.

Seusai Timnas Argentina kalah dari Arab Saudi, julukan 'GOAT' yang disandang Lionel Messi menjadi bahan perbincangan di media sosial Twitter. (Tangkap Layar Twitter)

'GOAT' Trending di Twitter

GOAT sendiri adalah julukan yang disandang oleh Lionel Messi.

Bukan sembarangan, istilah GOAT digunakan untuk menyebut atlet yang hebat.

Dikutip dari AS, GOAT merupakan singkatan dari Greatest of All Time, yang berarti 'Yang Terhebat Sepanjang Masa'.

Seusai kekalahan yang dialami Argentina, Messi pun tidak lepas dari bahan olok-olokan di Twitter.

Dari pantauan Tribunnews.com, Rabu (23/11/2022) pukul 11.55, topik GOAT sudah dibicarakan warga Twitter sebanyak 311 ribu kali.

Banyak warganet yang menuliskan pendapatnya terkait kekalahan yang dialami Lionel Messi dan kawan-kawan.

Selain itu, banyak dari mereka yang mengunggah meme lucu.

Salah satunya adalah meme lucu yang diunggah akun @Ditoprstw.

"Argentina: kami punya Messi sebagai GOAT."

"Arab Saudi: Jangan khawatir temanku, setiap tahun kita merayakan kurban," tulis @Ditoprstw.