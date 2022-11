Jadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini Live SCTV, Arab Saudi & Prancis OTW 16 Besar, Argentina Pulang?

TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI

Jadwal Piala Dunia malam ini menyuguhkan match kedua dari grup C dan D, live SCTV, Sabtu (26/11) hingga Minggu (27/11). Argentina vs Meksiko. - Timnas Argentina akan bertanding melawan timnas Meksiko pada matchday 2 Grup C Piala Dunia 2022. Duel tersebut bakal dihelat di Lusail Iconis Stadium, Minggu (26/11/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. TRIBUNNEWS