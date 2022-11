Piala Dunia 2022: Laga Hidup Mati Jumpa Wales, Grealish Beri Peringatan ke Suporter Timnas Inggris

Jack Grealish Beri Wejangan Suporter Timnas Inggris agar tidak meremehkan Wales - Penyerang Inggris #07 Jack Grealish berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan AS di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 25 November 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Penggawa Timnas Inggris, Jack Grealish memberi wejangan kepada suporter The Three Lions untuk tidak meremehkan Wales.

Wejangan tersebut diberikan oleh Jack Grealish jelang laga Wales vs Inggris di laga pamungkas Grup B Piala Dunia 2022.

Tujuan Jack Grealish memberi peringatan kepada suporter dengan tujuan mengingatkan bahwa Wales bukanlah lawan yang mudah.

Apalagi ketika Inggris berhadapan dengan Wales, Grealish dan kolega juga mengusung misi penting berupa lolos ke babak 16 besar.

Sementara, Wales juga bertekad lolos mengingat di laga sebelumnya Gareth Bales cs ditumbangkan oleh Timnas Iran.

"Wales memiliki beberapa pemain yang sangat bagus dan mereka tidak hanya bermain untuk negaranya," ungkap Grealish mengutip dari Mirror.

Penyerang Inggris Marcus Rashford (C) merayakan dengan (dari kiri) Penyerang Inggris Jack Grealish (7), Penyerang Inggris Phil Foden (2) dan Penyerang Inggris Harry Kane (9) setelah ia mencetak gol kelima Inggris selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Inggris dan Iran di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 21 November 2022. (Anne-Christine POUJOULAT/AFP) (AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

"Di pikiran mereka (Timnas Wales), Wales belum habis."

"Mereka memiliki satu pertandingan untuk dimainkan dan masih bisa lolos," katanya menambahkan.

Grealish sudah memprediksi bahwa Inggris akan sangat sulit untuk meraih kemenangan saat bertemu Wales.

"Ini akan sulit bagi mereka (Wales), tetapi mereka masih bisa lolos, tetapi itu juga ada di tangan kita," terang Grealish.

Namun sebelum berhadapan dengan Wales, Grealish mengaku kecewa dengan hasil lawan Amerika Serikat.

Bagaimana tidak, setelah hasil meyakinkan Inggris vs Iran, justru The Three Lions ditahan imbang oleh Amerika Serikat.

Hal itu yang menyebabkan Grealish tidak ingin meremehkan lawan manapun termasuk Amerika Serikat dan Wales di laga pamungkas nanti.

"Saya tidak berpikir siapa pun harus kecewa tentang undian dengan Amerika Serikat."