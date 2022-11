Piala Dunia 2022: Dihajar Argentina 2-0, Timnas Meksiko Masih Punya 2 Skenario Lolos 16 Besar

Ekspresi para pemain Timnas Meksiko di akhir laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina melawan Meksiko di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Sabtu (26/11/2022) waktu setempat. AFP/GLYN KIRK

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Meksiko masih mempunyai dua skenario lolos 16 besar Piala Dunia 2022 setelah dihajar Argentina dengan skor 2-0 pada matchday kedua Grup C di Stadion Lusail, Minggu (27/11/2022) dini hari tadi.

Akibat kekalahan ini, Timnas Meksiko harus turun ke dasar klasemen Grup C Piala Dunia 2022 dengan raihan 1 poin.

Sementara itu Argentina menduduki tempat kedua dan mempunyai 3 poin sama dengan milik Arab Saudi yang berada di bawahnya posisi ketiga.

Para pemain Timnas Meksiko berpose untuk foto tim dalam laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina melawan Meksiko di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Sabtu (26/11/2022) waktu setempat. AFP/ALFREDO ESTRELLA (AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Penyebab Arab Saudi berada di bawah Argentina tak lain karena kalah rasio gol, Arab Saudi -1 sedangkan Argentina +1.

Adapun pemuncak klasemen Grup C Piala Dunia 2022 ditempati Polandia yang kini mengoleksi 4 poin.

Pada laga pamungkas Grup C Piala Dunia 2022 menyisakan pertemuan Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko.

Berikut 2 Skenario Timnas Meksiko Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022

- Wajib Menang dan Argentina Kalah

Ini adalah rute paling mudah bagi Timnas Meksiko untuk meraih tiket 16 besar Piala Dunia 2022.

Kemenangan atas Arab Saudi dikombinasikan dengan Polandia mengalahkan Argentina akan cukup bagi tim Martino untuk maju.

Dengan skenario ini maka Timnas Meksiko tidak perlu memperhitungkan perbedaan rasio gol untuk lolos fase grup.

- Wajib Menang dan Polandia Kalah Telak

Skenario ini terbilang cukup sulit untuk terjadi mengingat penampilan Polandia apik saat mengalahkan Arab Saudi dengan dua gol tanpa balas.

Timnas Meksiko juga wajib menang lebih dari satu gol atas Arab Saudi pada laga pamungkas Grup C.