Prediksi Susunan Pemain Timnas Polandia vs Argentina di Piala Dunia 2022, Lionel Messi Andalan

TRIBUNNEWS/Bayu Priadi

Laga hidup mati Timnas Polandia dan Timnas Argentina dalam perebutan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pertandingan Polandia vs Argentina Grup C Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion 974.Prediksi susunan pemain Timnas Polandia vs Argentina di penyisihan Grup C pada putaran ketiga Piala Dunia 2022, Jumat (1/12/2022) dini hari WIB.