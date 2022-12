Viral Suporter Korea Selatan Fasih Bahasa Arab, Reporter Qatar Terkejut saat Dijawab Insya Allah

TRIBUNNEWS.COM - Viral video singkat seorang suporter Korea Selatan fasih menjawab dengan bahasa Arab.

Momen tersebut awalnya diunggah oleh kanal YouTube AlKass Channel.

Lantas, akun TikTok qatarliving mengunggah cuplikan video dengan durasi 1 menit 3 detik.

Dalam video tersebut, reporter AlKass channel punya kesempatan mewawancarai suporter setelah Korea Selatan tumbang atas Ghana.

Awalnya keduanya menggunakan basasa Inggris.

Namun reporter tersebut justru terkejut saat suporter lelaki asal Korea Selatan itu menjawab dengan bahasa Arab.

"Hello!," sapa reporter.

"Hello," sahut sang suporter.

"How are you?" lanjut reporter tersebut.

"I am fine thank you," jawab suporter lagi.

"Where are you from?" tanya lagi.

"I am from South Korea," dijawab langsung oleh suporter yang tak disebutkan namanya.

"South Korea. Nice! What happened Korea with Ghana," tanya Reporter yang menanyakan hasil pertandingan Timnas Korea Selatan.

"Yesterday, it was so sad, because Ghana won. But Insya Allah we will be," jawab sang suporter.

