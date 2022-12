Achraf Hakimi Sabet Man Of The Match Laga Kanada vs Maroko, Menangis Terharu Lolos ke 16 Besar

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Timnas Maroko, Achraf Hakimi menyabet gelar Man Of The Match pertandingan Kanada vs Maroko (1/12/2022).

Pertandingan ini dikesudahi dengan kemenangan Maroko 1-2.

Hasil tersebut membawa Achraf Hakim cs lolos ke Babak 16 Besar menyandang predikat juara grup F Piala Dunia 2022.

Dilansir melalui RFI, Hakimi mengungkapkan kegembiraanya pasca pertandingan kontra Kanada.

Hakimi bangga telah membela tanah airnya di Piala Dunia 2022.

"Saya bangga mewakili maroko. Ini merupakan impian masa kecil saya," kata dia.

Pemain Parist Saint Germain tersebut terlihat sedikit terharu pasca pencapaian tim nya.

"Saya melihat orang-orang yang mendukung saya dan itu sangat menyentuh."

"Saya senang bisa mendapatkan momen ini," ujarnya.

Hakimi berhasil membantu Maroko mencetak gol di laga kontra Kanada.

Melalui umpan trobosan lambungnya, Hakimi mengirimkan bola kepada Youssef En-Nesyri disisi tengah.

Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nesyri dan langsung menjebloskan bola ke gawang Kanada di menit ke-23.

Dari total tiga pertandingan Maroko di Piala Dunia 2022, Hakimi selalu menjadi line-up utama.

Dilansir melalui Sofascore, Hakimi memperoleh rating 7,4.