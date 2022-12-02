Piala Dunia 2022

Download Gambar Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022 Live SCTV, Dimulai Belanda vs Amerika Serikat

Download gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar di sini mulai Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) live SCTV dan Vidio.com.

Editor: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Download Gambar Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022 Live SCTV, Dimulai Belanda vs Amerika Serikat
AFP/KARIM JAAFAR
Download gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar di sini mulai Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) live SCTV dan Vidio.com. - Penyerang Belanda Cody Gakpo (kedua dari kiri) merayakan gol pembuka bersama rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan Qatar di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 29 November 2022 . (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM - Download gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Babak 16 besar Piala Dunia 2022 dijadwalkan mulai pada Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) live SCTV dan Vidio.com.

Juara grup A Belanda akan menghadapi runner-up grup B, Amerika Serikat di Khalifa International Stadium pada Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 bisa diakses melalui akun Facebook Super Skor.

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Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022

- Sabtu (3/12/2022) 22.00 WIB: Belanda vs Amerika Serikat

- Minggu (4/12/2022) 02.00 WIB: Argentina vs Australia

- Minggu (4/12/2022) 22.00 WIB: Prancis vs Polandia

- Senin (5/12/2022) 02.00 WIB: Inggris vs Senegal

- Senin (5/12/2022) 22.00 WIB: Jepang vs Kroasia

- Selasa (6/12/2022) 02.00 WIB: Brasil vs Runner Up Grup H

- Selasa (6/12/2022) 22.00 WIB: Maroko vs Spanyol

- Rabu (7/12/2022) 22.00 WIB: Portugal vs Runner Up Grup G

Berikut link facebook Super Skor dan cara mendownload gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar

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Sumber: TribunSolo.com
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