Piala Dunia 2022
Download Gambar Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022 Live SCTV, Dimulai Belanda vs Amerika Serikat
Download gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar di sini mulai Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) live SCTV dan Vidio.com.
Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Drajat Sugiri
TRIBUNNEWS.COM - Download gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.
Babak 16 besar Piala Dunia 2022 dijadwalkan mulai pada Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) live SCTV dan Vidio.com.
Juara grup A Belanda akan menghadapi runner-up grup B, Amerika Serikat di Khalifa International Stadium pada Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB.
Gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 bisa diakses melalui akun Facebook Super Skor.
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Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022
- Sabtu (3/12/2022) 22.00 WIB: Belanda vs Amerika Serikat
- Minggu (4/12/2022) 02.00 WIB: Argentina vs Australia
- Minggu (4/12/2022) 22.00 WIB: Prancis vs Polandia
- Senin (5/12/2022) 02.00 WIB: Inggris vs Senegal
- Senin (5/12/2022) 22.00 WIB: Jepang vs Kroasia
- Selasa (6/12/2022) 02.00 WIB: Brasil vs Runner Up Grup H
- Selasa (6/12/2022) 22.00 WIB: Maroko vs Spanyol
- Rabu (7/12/2022) 22.00 WIB: Portugal vs Runner Up Grup G
Berikut link facebook Super Skor dan cara mendownload gambar jadwal 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar