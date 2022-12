Jadwal Bola Malam Ini 2 Desember: Ghana, Korea Selatan dan Uruguay Berebut Tiker 16 Besar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Bola malam ini, Jumat hingga Sabtu dini hari (2-3/12/2022), menghadirkan empat laga seru Piala Dunia 2022.

Empat laga itu yakni Korea Selatan vs Portugal, Ghana vs Uruguay dari Grup H, serta Serbia vs Swiss dan Kamerun vs Brasil dari Grup G.

Dua tim yang berlaga dalam jadwal bola malam ini, sudah dipastikan lolos ke fase 16 besar, yakni Portugal dan Brasil.

Sementara tim lainnya, masih berupaya mengamankan tiket ke babak perdelapan final atau 16 besar.

Jumat, 2 Desember 2022 - Grup H

Korea Selatan vs Portugal, pukul 22.00 WIB

Ghana vs Uruguay, pukul 22.00 WIB

Sabtu, 3 Desember 2022 - Grup G

Serbia vs Swiss, pukul 02.00 WIB

Kamerun vs Brasil, pukul 02.00 WIB

Skenario Lolos 16 Besar Grup G

Di Grup G, masih ada tiga tim yang akan memperebutkan satu tiket tersisa, yaitu Swiss, Kamerun, dan Serbia.

Pemuncak klasemen Brasil telah dipastikan lolos dengan enam poin, Swiss di tempat kedua dengan tiga poin, disusul Kamerun dan Serbia dengan satu poin.

Swiss, bisa lolos ke babak 16 besar jika mereka mengalahkan Serbia di pertandingan terakhir mereka.