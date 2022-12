Fakta Inggris vs Senegal Piala Dunia 2022, The Three Lions Tak Pernah Kalah Lawan Wakil Afrika

TRIBUNNEWS.COM - Ada sejumlah fakta menarik dalam laga 16 besar Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Senegal di Stadion Al Bayt, Senin (5/12/2022) dini hari kick-off pukul 02.00 WIB.

Salah satu fakta menariknya adalah skuad Inggris yang berjuluk The Three Lions ini belum pernah kalah melawan wakil Afrika.

Calon lawan The Three Lions pada 16 besar Piala Dunia 2022 yakni Senegal merupakan wakil Afrika dan belum lama ini memenangkan Piala Afcon.

Timnas Inggris akan menghadapi Timnas Senegal pada Babak Penyisihan 16 Besar Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt (Al Khor), Qatar, Senin, 5 Desember 2022 dini hari. TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

Mengutip laman The Hardtackle, The Three Lions telah bertemu wakil Afrika sebanyak 7 pertandingan Piala Dunia sebelumnya.

Hasil pertemuan tersebut, The Three Lions mampu mengamankan 4 kemenangan dan sisanya 3 berakhir sama kuat alias imbang.

Adapun satu-satunya kesempatan The Three Lions melawan Afrika pada babak sistem gugur Piala Dunia di edisi 1990.

Laga Perempat Final itu dimenangkan Inggris dengan skor 3-2 berkat gol David Platt dan dua penalti Gary Lineker ke gawang Kamerun.

Dengan statistik istimewa ini diharapkan bisa menambah motivasi pasukan Gareth Southgate saat meladeni perlawanan Senegal.

Apalagi ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua belah pihak, Inggris maupun Senegal di kompetisi resmi.

Berikut Fakta Inggris vs Senegal

- Inggris ingin mencapai perempat final dalam edisi Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 2002/2006.

- The Three Lions telah tersingkir dua dari tujuh putaran 16 pertandingan mereka di turnamen Piala Dunia, melakukannya melawan Jerman di 2010 (1-4) dan melalui adu penalti melawan Argentina pada 1998.

- Ini akan menjadi pertandingan internasional senior pertama antara Inggris dan Senegal.

- Ini akan menjadi yang ke-13 kalinya pertandingan pertama Inggris melawan suatu negara terjadi di Piala Dunia.