Nonton Langsung Piala Dunia 2022 di Qatar, Tiga Suporter Indonesia Ini Jagokan Belanda sebagai Juara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Priyono dari Qatar

TRIBUNNEWS.COM - Tiga suporter asal Indonesia ini turut memeriahkan Piala Dunia 2022 dengan menonton langsung di Qatar.

Jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, berkesempatan mewawancarai ketiga suporter Indonesia tersebut di Stadion Khalifa Internasional, Minggu (4/11/2022).

Dari pantauan langsung via Facebook Wartakota, ketiga suporter Indonesia tersebut berprofesi sebagai dokter, yakni Juandika, Galih, dan Ahmad.

Menariknya, ketiganya tetap memakai atribut khas Tanah Air, seperti syal bertuliskan Indonesia hingga bendera merah putih.

Salah satu suporter, Rahman, menuturkan bahwa ia dan teman-temannya sengaja menonton Piala Dunia 2022 demi menikmati momentum event sepak bola akbar empat tahunan tersebut.

Selain itu, ketiganya juga memiliki hobi sepak bola.

"Jadi kami memang hobi bola, ketika ada momen-momen tertentu seperti Piala Dunia ini, kesempatan kami reuni sambil nonton sepak bola," kata Rahman.

Juandika (kiri), Galih (tengah), dan Ahmad (kanan).Tiga suporter asal Indonesia ini turut memeriahkan Piala Dunia 2022 dengan menonton langsung di Qatar, jagokan Timnas Belanda sebagai juara. (Tribunnews.com/Eko Priyono)

Dukung Timnas Belanda

Rahman pun mengaku menjagokan Timnas Belanda sebagai juara Piala Dunia 2022.

Kedua temannya pun tampak setuju dengan pernyataan Rahman.

"Saya Belanda, lebih ngetop ya kayaknya dan ada historis dengan Indonesia," tambah Rahman.

Bawa Bendera Merah Putih Bertuliskan "See You In World Cup U-20 2023"

Meskipun Indonesia tidak berpartipasi di Piala Dunia 2022, ketiga suporter tersebut tampak membawa bendera merah putih.