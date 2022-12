Head to Head Pelatih Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022, Trofi Louis van Gaal Lebih Banyak

Kolase Tribunnews/AFP

Satu di antara jadwal perempat final Piala Dunia 2022 akan mempertemukan antara Belanda vs Argentina pada Sabtu (10/12/2022) jam 02.00 WIB. Head to Head Pelatih Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022, Louis van Gaal jauh lebih unggul dalam torehan trofi dibandingkan Lionel Scaloni.