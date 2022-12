Live Streaming SCTV Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022, De Oranje Unggul Head to Head

AFP/ALBERTO PIZZOLI

Para pemain tim Belanda berfoto jelang pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Belanda dan AS di Khalifa International Stadium di Doha Sabtu, (3 Desember 2022). Live streaming Belanda vs Argentina di perempat final Piala Dunia 2022, Sabtu (10/12/2022). Tim Oranje unggul head to head, menang 4 kali. (Alberto PIZZOLI/AFP)