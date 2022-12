Foto-foto Suporter Timnas Inggris saat Lawan Prancis: Muka Dicat hingga Pakai Topeng David Beckham

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Pendukung Inggris mengenakan topeng mantan pemain sepak bola David Beckham (kiri) dan Wayne Rooney saat mereka bersorak jelang dimulainya pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Prancis di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara dari Doha, pada 10 Desember 2022. Inilah kompilasi foto-foto suporter skuad The Three Lions ketika pertandingan Inggris vs Prancis, Minggu (11/12/2022) dini hari.