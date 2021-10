Podcast Smart Inspiration Solusi dalam Berbisnis dan Pembentukan Karakter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki kuartal keempat 2021, salah satu unit Kompas Gramedia Radio Network (KGRN), yaitu Smart FM Jakarta hadir dengan konten yang berfokus kepada strategi untuk memulai dan pengembangan bisnis, serta pembentukan karakter berbasis audio melalui platform siniar (podcast), yaitu “Smart Inspiration.” Konten siniar ini merupakan salah satu konten produksi yang merupakan bagian dari jaringan konten audio KG Media bernama Medio.

Smart Inspiration sendiri, nantinya akan terkonsentrasi kepada dua sub-konten yaitu, Inspiration of Smart Business & Inspiration of Smart Happiness. Dalam sub-konten Inspiration of Smart Business, pendengar akan mendapatkan pengetahuan strategis secara ringan, singkat, dan padat oleh dua praktisi bisnis ternama, yaitu James Gwee & Tung Desem Waringin.

Melalui sub-konten tersebut, diharapkan pendengar “mendapatkan alternatif edukasi komprehensif bagi kaum awam yang ingin memulai suatu bisnis, atau terlebih bagi para calon entrepreneur untuk berekspansi dan mengembangkan bidang usahanya,” ujar Sulyana Andikko, Audio Project Manager KG Media.

Sementara itu pada sub-konten Inspiration of Smart Happiness, pendengar akan mendapatkan edukasi dan elaborasi perspektif dalam upaya pembentukan karakter. Bersama Arvan Pradiansyah, yang dikenal sebagai Motivator Nasional Leadership & Happiness, pendengar akan diajak untuk berekonsiliasi dan, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing, hingga merangkul setiap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya diharapkan pendengar dapat menjalani hidup yang lebih berimbang, berkualitas, dan berbahagia.

Dengan beragamnya manfaat dari kedua sub-contents tersebut, diharapkan kanal siniar Smart Inspiration ini dapat membuat pendengar menjadi pribadi yang tangguh baik secara pikiran maupun emosional. Sehingga tak hanya matang dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang pebisnis, namun juga kreatif, produktif, dan optimis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari.

Smart Inspiration dapat diakses melalui platform digital Spotify, dengan episode terbaru yang akan diunggah setiap hari Rabu & Kamis, setiap pukul 08.00 WIB.

Klik tautan berikut agar kamu tidak ketinggalan setiap episode terbaru dari siniar Smart Inspiration! https://bit.ly/SmartInspirationPodcast .