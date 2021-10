Dubes dan Perwakilan Negara Sahabat Saksikan Pembukaan PON XX Papua Secara Virtual

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perhelatan PON XX Papua 2021, Sabtu (3/10/2021) malam.

Tidak hanya disaksikan oleh masyarakat Indonesia, pembukaan PON XX Papua 2021, juga diikuti oleh para Duta Besar dan Perwakilan dari negara-negara sahabat secara daring dan virtual.

Dalam sambutannya Presiden menggarisbawahi pembangunan pesat yang telah terjadi di Papua.

Presiden juga mendorong generasi muda Papua untuk senantiasa berprestasi.

Acara Pembukaan PON XX Papua dimulai dengan penampilan menarik dari para seniman kebanggaan Indonesia.

Kemudian para atlet dan official berparade mewakili provinsi masing-masing.

Gustavo Arturo, Duta Besar Argentina menyampaikan selamat atas pembukaan PON XX Papua 2021.

"Congratulations for a Wonderful Opening!!" ujar HE Gustavo Arturo Torres, saat menyaksikan pembukaan secara virtual.

Hal ini menunjukkan eratnya persahabatan kedua negara.

Sementara itu Dubes Jepang Kanasugi Kenji, mendoakan agar berlangsungnya PON Papua berjalan dengan baik.

"Wish you all the success of PON," ujar Dubes Kanasugi.