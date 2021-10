Kontingen DKI Jakarta Sabet Medali Emas Cabor Baseball, Aditya Aulia Rachman Bersyukur Ikut Andil

TRIBUNNEWS.COM - Tim Baseball DKI Jakarta sukses merebut medali emas setelah menaklukkan Lampung 5-2 pada laga Grand Final PON XX Papua 2021.

Laga final itu berlangsung di veneu Baseball Auri, Doyo, Kabupaten Jayapura pada hari Minggu (3/10/2021).

Satu di antara anggota kontingen DKI Jakarta yang ikut andil dalam raihan medali emas itu, Aditya Aulia Rachman mengaku bersyukur atas raihan yang diperoleh.

Menurutnya prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid seluruh anggota team Baseball DKI Jakarta.

Selain itu, kata Aditya Aulia Rachman, prestasi ini juga berkat dukungan perusahaan dalam memberikan dorongan dan dispensasi untuk para karyawan yang berkontribusi dalam bidang olahraga.

"Alhamdulillah. Pencapaian ini berkat doa dan suport seluruh manajemen dan karyawan WEGE," ujar Aditya dilansir Warta Kota.

Aditya Aulia Rachman, Karyawan WEGE yang jadi anggota tim Baseball DKI Jakarta di PON XX Papua 2021. (IST/Warta Kota)

Aditya Aulia Rachman alumnus Universitas Airlangga yang saat ini berkarir di WEGE sejak April 2019.

Sederet prestasi telah ditorehkan beliau antara lain adalah; Gold Medal (The Best Slugger & The Best Hitter) 4th Giant’s Cup Men’s U-23 ASEAN 2012, Silver Medal SEA Games Singapore 2015 Softball Men’s.

Raihan lainnya adalah Gold Medal 2nd South East Asian Softball Men’s 2016 Malaysia, Silver Medal Makassar Open International Softball Men’s and Women’s 2017, dan juga beberapa kejuaraan nasional dan Internasional lainnya. (wk/*)