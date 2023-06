Tahun 2030 Jadi Puncak Bonus Demografi Indonesia, Penduduk Usia Produktif Tembus 68,3 Juta

Tribun Jateng/Hermawan Handaka

Para pelamar kerja Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) memadati kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Semarang, Jumat (15/12/2022). Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030-an dengan penduduk usia produktif akan mencapai 68,3 juta orang.