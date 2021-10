Jaringan Hotel SKYE Suites dan Channel 7 Bikin Program Televisi Pulihkan Sektor Pariwisata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SKYE Suites Hotels, jaringan hotel bintang lima milik pengusaha asal Indonesia bermitra dengan Sydney Weekender di stasiun televisi Channel 7 membuat program pemulihan pariwasata bertajuk ‘Celebrate the end of lockdown with your 10 favourite people at SKYE Suites Competition’.



Program acara ini tayang di Sydney Weekender Minggu 17 Oktober di Channel 7 pukul 17.30 di seluruh NSW & A.C.T di PRIME Network, dan akan diulang seminggu kemudian pada 7TWO.

Channel 7 merupakan jaringan televisi free-to-air komersial utama. Dimiliki oleh Seven West Media Limited dan merupakan salah satu dari lima jaringan televisi free-to-air utama di Australia.

Sementara Sydney Weekender adalah salah satu program TV terlama dalam sejarah televisi Australia yang dipandu Mike Whitney, dengan penonton mingguan sebanyak 250.000 orang.

Sektor pariwisata sangat penting bagi ekonomi negara bagian New South Wales, Australia dan menyumbang miliaran pendapatan dan mendukung banyak pekerjaan di seluruh negara bagian.

Pada 2019-20, sektor pariwisata menyumbang Rp 310 triliun bagi ekonomi NSW dan menyediakan lapangan kerja untuk 256.100 orang.%).

“Semua anggota tim di SKYE Suites tahu betapa sulitnya masa-masa lockdown.Kami ingin membuat sesuatu untuk dirayakan dan terhubung kembali dengan orang-orang terdekat dan tersayang. Kami telah mengemas paket yang luar biasa dan menciptakan lingkungan untuk terhubung kembali," ujar Ari Foo, Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites.

Menurut Ari, ini adalah kerja sama pertama yang dilakukan oleh program TV Sydney Weekender Channel 7 dengan jaringan hotel bintang 5 pasca lock down.

SKYE Suites pertama kali didirikan oleh Iwan Sunito, pengusaha kelahiran Surabaya pada Agustus 2017 dengan pembukaan SKYE Suites Parramatta, bagian dari pengembangan mixed-use hunian, ritel, dan hotel, V by Crown Group.

Hotel kedua, SKYE Suites Sydney dibuka untuk umum pada Oktober 2018 sebagai bagian dari menara hunian Arc by Crown Group yang menakjubkan di 300 Kent St. dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Best Tall Building Australia 2021 Winner oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Seperti halnya SKYE Suites Paramatta, SKYE Suites Sydney juga mendapatkan gelar Travellers's Choice 2021 di situs resmi TripAdvisor

Kemudian hotel ketiga yaitu, SKYE Suites Green Square dibuka pada tahun 2020 dan terletak tepat di atas stasiun kereta bawah tanah Green Square sebagai bagian dari pengembangan mixed-use Infinity by Crown Group.

Hotel ini terdiri dari 90 unit kamar mewah dengan interior yang didesain khusus oleh Juliet Ashworth dari CHADA.

Semua properti dirancang oleh arsitek Koichi Takada, mulai dengan suite studio berukuran dari 45 meter persegi hingga 75 meter persegi untuk 3 kamar tidur.

Semua properti SKYE Suites dirancang untuk menawarkan tempat untuk 'Live, Play and Stay' dengan akses ke kolam renang dan pusat kebugaran.

Beberapa menit dari setiap properti terdapat pusat restoran, kafe, dan bar lokal, banyak di antaranya akan mengantarkan langsung ke pintu Anda!