PIK2 Serah Terimakan Lebih dari 500 Unit Residensial Dalam Dua Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembang properti PIK2 melakukan serah terima unit residensial tahap I & II secara simbolis kepada ratusan customer yang merupakan pemilik unit.

Township Management Director PIK2 Restu Mahesa menyebut lebih dari 500 unit sudah diserah terimakan dalam dua bulan terakhir, terhitung sejak September lalu hingga hari ini.

“Kami berharap di penghujung tahun 2021, ribuan unit sudah dapat diserahterimakan kepada konsumen,” kata Restu, Sabtu (13/11/2021).

Project Director PIK2 Rizal Idrial menjelaskan, pihaknya komitmen para konsumen tidak akan kecewa dengan unit residensial.

“Kami akan selalu mengupayakan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan menjadikan PIK2 kawasan hunian yang nyaman bagi konsumen,” tutur Rizal.

PIK2 juga menghadirkan beragam produk unggulan, mulai dari landed residensial, apartements, commercial lots, rukan, hingga pergudangan modern.

Beberapa di antaranya akan menyusul untuk segera dilakukan serah terima secara bertahap dalam waktu dekat.

Didukung dengan fasilitas eksklusif dan premium, mahakarya Agung Sedayu Group dan Salim Group ini meraih penghargaan The Best Township Masterplan Desain by Property Guru Indonesia Property Award 2020.