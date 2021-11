Pembangunan Rampung, Damai Putra Group Mulai Serahkan Kunci Apartemen ke Konsumen

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan properti Damai Putra Group (DPG) dan Nishitetsu Group telah bekerja sama dalam proyek Sayana Apartments.

Keduanya berkolaborasi karena memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan hunian dengan Standart Japan Quality yang menyediakan ruang hijau dan nyaman untuk saling berinteraksi.

Sayana Apartments merupakan solusi untuk kebutuhan hunian yang terjangkau sekaligus memberikan sebuah living experience yang menyenangkan.

Managing Director Damai Putra Group Caezar Joey Choong, mengatakan sebagai wujud komitmen DPG dan NNR dalam penyelesaian pembangunan Sayana Apartments, maka dilakukan ceremony serah terima kunci.

"Kami juga melakukan pengecekan unit untuk menandai pembangunan proyek Sayana Apartments sudah selesai dan akan siap untuk diserah terimakan secara keseluruhan kepada para konsumen pada akhir tahun 2021," tutur Caezar Joey Choong melalui keterangan resmi, Kamis (25/11/2021).

Ceremony serah terima kunci Sayana Apartments yang menandakan bahwa pembangunan sudah selesai 100 persen.

Hal ini juga dibuktikan dengan sesi pemberian sertifikat Zero Fatal Accident kepada 12 partner kontraktor atau konsultan diantaranya PT Wijaya Kusuma Contractors, PT Intinusa Teknik Sejahtera, PT Sarana Beton Utama, PT Berca Schindler Lifts, PT Sumber Tirtahokindo, PT Dayacipta Anekareksa, PT Prima Asia Raya, PT Interdesign Cipta Optima, PT Altrak 1978, PT Nissi Sign Adatama, CV Costus Garden Indonesia dan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk yang diserahkan oleh Project Director Damai Putra Group Herwan Husni.

"Tower setinggi 25 lantai ini menjadi apartemen pertama di area CBD Kawasan Kota Harapan Indah, Bekasi," terang Caezar Joey Choong.

Ceremony Serah Terima Kunci dan Pemberian Sertifikat Zero Fatal Accident dilaksanakan di Function Hall Sayana Apartments dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku (3M).

Sayana Apartments yang didesain oleh arsitek Urbane Indonesia berhasil melakukan penjualan yang tinggi karena tak lepas dari kelengkapan fasilitas Tower Sayana Apartments yang dapat dinikmati oleh para penghuni seperti fasilitas 24 hours security system, sky garden, invinity pool, gym atau fitness centre, access card, serta berbagai fasilitas pendukung diantaranya adalah Abisvara Park (Sayana Park), Universitas Esa Unggul dan Eka Hospital.

Fasilitas lainnya terdapat public transportation, hypermarket (Farmers, Carrefour, Superindo, Modern Market), Living Plaza, Gramedia World dan Transera Waterpark.

Pada akhir tahun ini Damai Putra Group menghadirkan promo special yakni “DPG YES! Year End Surprise” dengan mengahdirkan berbagai hadiah istimewa diantaranya 1 Unit Sayana Apartments, 1 Mobil Daihatsu Rocky, 1 Motor Honda PCX dan Vario, Iphone 12 pro, Samsung Galaxy S21+, Sepeda Lipat, plus hadiah langsung diantaranya AC 1 PK Panasonic, Smart Tv 43 inch, Kulkas Sharp 2 Pintu, Mesin Cuci Sharp, Voucher Furniture, MAP dan Carrefour dan Top Up E-wallet.