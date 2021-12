Astra Land Sabet Empat Penghargaan di Indonesia Property Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra Land Indonesia menyabet empat penghargaan, dimana dua di antaranya didapatkan oleh proyek properti township Astra Land, Asya, dari ajang Indonesia Property Awards 2021.

Astra Land Indonesia memeroleh penghargaan Winner of Best Lifestyle Developer dan Special Recognition in Sustainable Design & Construction.

Penghargaan yang kedua diberikan khusus kepada developer yang memberikan komitmen dan perhatian pada sustainable design & construction.

Presiden Direktur Astra Land Indonesia Wibowo Muljono berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Indonesia Property Awards tersebut.

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi pengembang properti yang terus berkarya meski di tengah dampak pandemi Covid-19.

“Penghargaan dari Indonesia Property Awards ini juga menjadi sebuah bukti komitmen Astra Land Indonesia dan Asya dalam memberikan produk dan pelayanan berkualitas bagi konsumen,” ujar Wibowo kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Menurut Wibowo, penghargaan tersebut juga menjadi sebuah manifestasi dari nilai perusahaan yang dapat dirasakan oleh konsumen.

Wibowo berharap penghargaan ini dapat memberikan semangat bagi Astra Land Indonesia dan pengembang properti lainnya untuk dapat terus berkarya menghadirkan produk produk inovatif dan berkualitas bagi publik.

Selain proyek township Asya, Astra Land Indonesia juga mengembangkan proyek apartemen premium Anandamaya Residences dan apartemen eksklusif Arumaya Residences.

Indonesia Property Awards merupakan ajang prestisius dalam industri properti, di mana di tahun ini mengumumkan 48 kategori penghargaan, termasuk delapan gelar yang sangat kompetitif bagi para developer.

Menghadirkan deretan nama besar di industri properti sebagai juri, Indonesia Property Awards menjadi sebuah ajang penghargaan dengan kredibilitas yang tidak diragukan.

Asya merupakan proyek township yang dikembangkan oleh Astra Land Indonesia juga memenangkan penghargaan 2 penghargaan yakni Winner of Best Housing Development (Jakarta) untuk cluster Sentarum di Asya dan Winner of Best Housing Landscape Architectural Design untuk Toba Lake Villa.