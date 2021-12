Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arsitek ternama Mande Austriono menyatakan, memasuki fase pasca pandemi, warna-warna segar dan lembut akan banyak dipilih untuk hunian dan dekorasi.

“Pasca-pandemi desain rumah di tahun 2022 akan memiliki banyak ruang multi-fungsi. Dengan tren bekerja dari rumah, pemilik rumah semakin memikirkan kenyamanan dalam ruangan," ungkap Mande di acara peluncuran virtual Colour of The Year 2022, Bright Skies yang diikuti Tribunnews, baru-baru ini via virtual.

Mande menjelaskan, banyak memaksimalkan ruangan yang terbuka juga menjadi fokus utama para pemilik rumah.

Munculkan Ide Kreatif

Warna-warna segar dan lembut akan banyak dipilih untuk berbagai kebutuhan rumah maupun dekorasi.

"Warna yang segar dapat membantu para pemilik rumah untuk semakin maksimal dalam beraktifitas sehingga timbul ide-ide kreatif," ungkapnya.

"Misalnya palet Studio dengan pilihan warna-warna yang soothing, bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk memacu kembali semangat para pemilik rumah,” ucap Mande saat peluncuran virtual Colour of The Year 2022, Bright Skies.

Heleen van Gent, Creative Director of AkzoNobel’s Global Aesthetic Center mengatakan, salah satu unsur penting yang dapat memicu timbulnya inspirasi segar adalah warna.

Karena itu, para ahli warna dari Dulux secara konsisten melakukan penelitian menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadirkan Colour of the Year.

