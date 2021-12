Bisnis Sewa Apartemen Lebih Cuan Ketimbang Inves di Deposito

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Berinvestasi dengan membeli apartemen, kemudian menyewakannya ke pihak ketiga dinilai jauh lebih mendatangkan cuan ketimbang menaruh dana dalam bentuk deposito di bank.

“Investasi ini jauh lebih menguntungkan daripada deposito bank dengan bunga sekitar 2,5% per tahun," ujar Sony Wangsa, Direktur PT Indopasifik Indahtama, pengembang apartemen Pacific Garden Campus Town @Alam Sutera, Kamis (24/12/2021).

Sony mengingatkan, jika berinvestasi di deposito pemilik dana akan kena pajak atas bunga sebesar 20 persen.

"Ada pajak atas bunga (20%) dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai pajak atas sewa yakni 10 persen," kata Sony Wangsa.

Karena itu dia merekomendasikan agar memilih berinvestasi di apartemen dan kemudian menyewakannya.

Dia mencontohkan, apartemen di kawasan kampus seperti di kawasan Alam Sutera memberikan pontensi keuntungan yang melebihi bunga deposito.

Dia menyebutkan, nilai investasi di apartemen ini mulai dari Rp 600 juta an per unit untuk tipe studio bisa disewakan sekitar Rp. 3,5 juta per bulan.

Artinya, investor dapat mengharapkan keuntungan (return) sekitar 7-8 persen per tahun.

Sony mengatakan, kendati di tengah pandemi, animo konsumen untuk membeli Apartemen Pacific Garden Campus Town terbilang cukup menggembirakan.