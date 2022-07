Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation Luncurkan Klaster Kanade, Hunian Premium di BSD City

TRIBUNNEWS.COM - Sektor properti di tahun 2022 ini terus bergerak positif seiring dengan membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Segmen rumah tapak atau residensial diperkirakan masih menjadi sektor prospektif di industri properti pada tahun ini. Program pemerintah seperti relaksasi Loan to Value (LTV), hingga penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, disertai dengan berbagai promosi dan penawaran cara pembayaran yang fleksibel oleh pengembang juga mendorong penjualan di segmen residensial.

Melihat trend perkembangan yang semakin membaik, membuat perusahaan gabungan Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation yakni PT BSD Diamond Development akan segera menghadirkan hunian terbarunya dengan nama Kanade yang merupakan klaster perumahan terakhir di kawasan The Zora, BSD City. Berbeda dari klaster-klaster sebelumnya, Kanade mengusung konsep Living in Harmony dengan mengkombinasikan desain, fasilitas, dan material terbaik untuk sebuah hunian. Klaster Kanade menyuguhkan penataan ruang hunian yang disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya sehingga memberikan kesan ruang lebih luas dan nyaman bagi pemiliknya. Pada tahap pertama, Kanade dipasarkan sebanyak 56 unit dan dijual mulai dari Rp6,1 miliar.

Presiden Direktur PT BSD Diamond Development, Kenji Ono memaparkan, “Kami optimis Kanade akan diterima dengan baik oleh pasar properti premium di Indonesia, khususnya dengan stimulus pemerintah di sektor properti serta perbankan. Pasalnya, bidang properti Indonesia menunjukkan perbaikan seiring dengan mulai berjalannya berbagai kegiatan ekonomi di Tanah Air.”

Direksi PT BSD Diamond Development, Theodore G Thenoch menjelaskan, “Tren kenaikan hunian dengan tipe besar mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2021. Dan semakin dikukuhkan dengan permintaan tipe 12 dengan harga Rp13,6 miliar yang merupakan tipe terbesar di klaster Kanade justru paling diminati oleh konsumen. Hal tersebut terlihat dari masuknya jumlah NUP unit dari calon konsumen, bahkan dari sebelum Kanade dijual ke publik. Klaster Kanade ini merupakan penyempurnaan dari pengembangan kami sebelumnya. Kami yakin hunian premium ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik.”

Hunian di klaster Kanade memiliki 3 tipe yakni Tipe 12 seluas LB 485 m2/LT 264 m2, Tipe 10 seluas LB 358 m2/LT 200 m2 dan Tipe 8 seluas LB 242 m2/LT 136 m2. Setiap unit di klaster tersebut memiliki 3 lantai dan tetap mengusung filosofi ‘Hunian 3 Generasi’. Klaster terbaru ini juga dilengkapi fitur keamanan seperti triple security lock door system, serta integrated security system yang terkoneksi dengan gate, home elevator untuk tipe 10 dan 12, serta memiliki low-emissivity glass yang dapat mereduksi panas sampai dengan 30 persen sehingga lebih sehat dan hemat energi.

Kawasan The Zora di BSD City berdiri di atas lahan seluas 19 hektare. Sejak tahun 2018, The Zora di BSD City telah sukses memasarkan empat klaster residensial yaitu Keia, Kimora, Kazumi, dan Kiyomi. Total hunian yang telah melakukan serah terima di kawasan ini mencapai 244 unit. Selain produk residensial, The Zora di BSD City juga sedang memasarkan satu area komersial yakni Daikanyama, dengan konsep commercial business living. Konsep tersebut membuat pemiliknya dapat menggunakan unitnya sebagai tempat tinggal dan berbisnis. Selain itu setiap unitnya juga dilengkapi dengan area rooftop.