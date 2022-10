Produk-produk Properti di Indonesia yang Paling Disukai Menurut Hasil Survei

Konferensi pers malam penghargaan GPA The People's Choice dihadiri CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda [kiri] dan SVP of Marketing 99 Group Bharat Buxani di Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan platform pencarian properti 99 Group dan Indonesia Property Watch (IPW) menggelar survei tentang proyek-proyek properti yang diminati masyarakat bertajuk Golden Property Awards (GPA) The People’s Choice.

Di kegiatan ini mereka menyaring 38 produk yang berkaitan properti yang dinilai paling disukai masyarakat.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengungkapkan, pihaknya ingin melibatkan masyarakat luas di ajang penghargaan properti khususnya para konsumen yang pastinya lebih tahu produk seperti apa yang paling mereka inginkan.

"GPA The People’s Choice menjadi ajang properti berbasis poling konsumen yang terbanyak dan terluas sampai saat ini,” kata Ali, Kamis (13/10/2022) malam.

Senior Vice President of Marketing 99 Group Indonesia, Bharat Buxani menjelaskan setiap suara masyarakat yang diberikan lewat GPA The People’s Choice sangatlah berarti.

"Kami membuat sistem voting khusus yang mudah diakses, namun tetap memiliki validitas tinggi untuk memastikan kualitas pemenangnya,” katanya.

Metode ini diyakini mampu menjangkau berbagai kalangan konsumen dengan didukung kekuatan teknologi dan dukungan strategi pemasaran menyeluruh.

Dia mengatakan, ajang ini mendapat dukungan dari kalangan pebisnis properti seperti pengembang, kantor agen, produsen bahan bangunan, bank.

Proses nominasi hingga voting dimulai dari 4 September hingga 4 Oktober 2022 dengan jumlah suara konsumen yang masuk disebutkan sebanyak136 ribu pada 38 kategori penghargaan.

Tujuh kategori dengan total voting konsumen terbanyak adalah Favorite Subsidized Housing Project, Favorite Millennial Home Design, Favorite Luxury Home Design, Developer Brand of The Year, Property Agent Company of The Year, Favorite Bank - KPR Syariah, dan Favorite Bank - KPR Konvensional.

Berikut ini beberapa pemenang GPA The People's Choice 2022

1. Favorite Housing Project Jakarta : Asya

2. Favorite Housing Project Tangerang and Surrounding : Pasadena Grand Residences @Gading Serpong

3. Favorite Housing Project Kabupaten Tangerang : Paramount Petals, Curug

4. Favorite Housing Project Serang - Cilegon : CitraGarden BMW

5. Favorite Housing Project Cibubur and Surrounding : Kota Wisata Cibubur

6. Favorite Housing Project Bogor - Depok : Summarecon Bogor

7. Favorite Housing Project Bekasi and Surrounding : Metland Cibitung

8. Favorite Housing Project Bandung and Surrounding : Podomoro Park Bandung

9. Favorite Housing Project Surabaya and Surrounding : Wisata Bukit Mas by Sinarmas Land

10. Favorite Housing Project Semarang and Surrounding : Fasindo Bale Tentrem - Ketileng

11. Favorite Housing Project Batam : CitraLand Megah by Ciputra Batam