Jangan Asal Mengecat Tembok Sendirian, Salah-salah Bisa Jadi Kusam dan Cat Tidak Tahan Lama

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki hunian yang tampak artistik dan dihiasi berbagai warna tembok serta interior menarik tentunya menjadi dambaan bagi banyak orang.

Namun dalam mendapatkan hunian impian ini, bukan hanya kreativitas saja yang diperlukan, karena anda juga membutuhkan tenaga profesional untuk bisa mendesain konstruksi bangunan hunian anda, mengerjakan eksterior maupun interior ruangan hingga melakukan pengecatan pada tiap sudut tembok rumah idaman.

Lalu apa saja yang perlu diperhatikan saat anda ingin melakukan pengecatan pada hunian?

1. Jangan melakukan Do it Yourself (DIY) atau mengerjakan sendiri pengecatan.

Dikutip dari laman www.uniquepainting.kc.com, Minggu (30/10/2022), memiliki rumah yang baru saja dilakukan pengecatan tentunya membuat perasaan anda merasa senang, karena ini menandakan hunian anda akan siap ditempati.

Selain itu, tembok yang telah dilakukan pengecatan dapat membuat ruangan dalam rumah terlihat seperti baru dan terasa bersih.

Baca juga: Ingin Mengecat Rumah? Ini Warna Feng Shui yang Dapat Menciptakan Suasana Bahagia

Hunian yang terlihat kotor dan memiliki warna cat yang pudar, tentu sangat membutuhkan pengecatan ulang, dan siklus ini pun dapat terus berulang.

Lalu pernahkah anda mengalami situasi seperti ini?

Nah, inilah yang sering terjadi saat pengecatan hunian anda tidak dilakukan oleh tangan-tangan profesional.

Perlu diketahui, di era Do It Yourself (DIY) atau melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan profesional, banyak pemilik hunian yang memikirkan pendekatan ini untuk 'melukis' hunian idaman mereka.

Anda mungkin juga pernah memikirkan hal ini, namun sebelum membuat keputusan, tentunya anda perlu mengetahui pentingnya menyewa seorang tukang cat profesional.

2. Memakai tukang cat profesional lebih efektif dalam mengeluarkan biaya

Jika anda ingin melakukan pengecatan sendiri, anda perlu membeli peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti tangga ekstensi hingga kuas dan rol.