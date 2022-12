Emiten Jasa Properti KDTN Gandeng Swiss-Belhotel Fokus Pengembangan Hotel di Rest Area

Penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) PT Puri Sentul Permai Tbk. (KDTN) dengan Swiss-Belhotel International.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN), pengembang properti Perhotelan Rest Area resmi meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Swiss-Belhotel International untuk kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Kedaton 8 Hotel Xpress di Rest Area.

Direktur Utama PT Puri Sentul Permai Tbk Xaverius Nursalim mengatakan pengalaman Swiss-bell International sebagai operator hotel sudah tidak diragukan lagi dalam industri perhotelan.

Menurutnya, hal ini menjadi keyakinan Perseroan untuk bermitra dengan Swiss Belhotel International.

“Kami membutuhkan mitra yang menjunjung tinggi profesionalisme dan standard pelayanan hotel berbintang untuk pengembangan bisnis Kedaton 8 Xpress Hotel ke depan. Apalagi dalam rencana kami hotel di dalam rest area sudah akan direncanakan dalam lima tahun ke depan,” katanya dalam penandatanganan MoU di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Mou ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian definitive dalam waktu dekat.

Pihaknya mengatakan Perseroan akan segera memulai pembangunan hotel kedua-nya di Rest Area KM 166 dan KM 164 Cipali.

“Adapun Hotel Kedaton 8 Xpress dan Lounge dibangun dengan konsep “Digital Hotel" di mana mulai dari Registrasi Mandiri (Self Check In & Check Out) juga pemesanan Makanan & Minuman akan mengedepankan system Cashless dan Manless yang dapat meminimalisir human eror, meningkatkan efektifitas dan juga menjaga akurasi transaksi,” imbuhnya.

Selain itu, Kedaton 8 Xpress Hotel KM 166 dan KM 164 ini akan dilengkapi dengan Lounge yang dapat menampung pengunjung hingga 200 orang di mana Lounge ini akan dilengkapi juga toilet eksklusif dengan standar Internasional, juga area bermain anak-anak.

Rencananya, Perseroan juga akan berkolaborasi dengan PLN untuk menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada type Ultra Fast Charging serta pengadaan Robot untuk mencuci mobil disetiap Hotel Kedaton 8 Xpress yang dibangun.

Perseroan berharap pembangunan ini dapat selesai dalam kurun waktu maksimal 8 (delapan) bulan, sehingga pada Juni 2023 Kedaton 8 Xpress Hotel & Lounge KM 166 bisa beroperasional disusul dengan Kedaton 8 Xpress Hotel & Lounge KM 164 pada Agustus 2023.

Sementara itu Senior Vice President PT Swiss-Belhotel International Indonesia, Emmanuel Guillard dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia mengungkapkan kebahagiannya karena PT Puri Sentul Permai, Tbk akhirnya mau menjalin kerjasama dalam pengoperasian dan pengembangan hotel di Rest Area.

“Dengan MOU ini diharapkan bisa direalisasikan menjadi kerja sama yang konkrit sehingga memberikan kontribusi pada sektor pariwisata melalui serapan tenaga kerja juga bisa menjadikan Rest Area sebagai Etalase Destinasi Wisata," ujarnya.