Produsen Peranti Smart Home Italia Ini Bidik Proyek Hotel dan Residensial di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam mencari hunian, keluarga muda Indonesia saat ini tidak hanya mencari hunian dengan konsep minimalis, futuristik maupun mediteranian tapi juga peduli pada hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainability).

Di 2023 ini, konsep sustainability lebih digaungkan, mengingat dunia kini tengah concern pada isu perubahan iklim (climate change).

Di Pameran Megabuild Indonesia ke-20 dan Pameran Keramika Indonesia ke-9 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 23-26 Februari 2023, para pemburu hunian masa depan dapat memilih bahan bangunan, interior, arsitektur, keramik hingga smart home systems yang ingin mereka gunakan dalam menyempurnakan pembangunan huniannya.

Pameran gabungan ini diikuti lebih dari 400 merek dari 12 negara dan regional seperti Singapura, Malaysia, Korea, India, China, Vietnam, Italia, Jepang, Taiwan, Thailand, Jerman dan tentu saja Indonesia.

Salah satu exhibitor yang tampil adalah Vimar, produsen Smart Home Systems, Smart Hotel Systems dan Security Systems asal Italia.

Didirikan tahun 1945, perencanaan desain hingga produksi melalui industrialisasi, diterapkan dengan teknik dan prosedur inovatif demi mencapai proses produksi dengan dampak lingkungan yang rendah.

"Core values Vimar ini terkait keamanan produk kelistrikan, kualitas terbaik, buatan Italia, dan terbaik di kelasnya," kata Andreas, Sales Manager Vimar, di konferensi pers di sela pameran, Kamis (23/2/2023).

Nama brand Vimar sendiri diambil dari akronim foundernya, yakni Viaro Marostica. Perusahaan ini intens menggarap klien dari pelaku industri perhotelan.

Sejauh ini ada sejumlah proyek pembangunan hotel di Indonesia yang melibatkan Vimar, beberapa diantaranya merupakan hotel bintang 5 yang tersebar di sejumlah daerah.

Mulai dari The Apurva Kempinski Hotel Bali, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention Hotel, The Langham Hotel and Residences, serta District 8 SCBD Jakarta Selatan.

"Kita punya 3 divisi, marine solution, hotel, dan residential solution. Kami juga sejauh ini ada beberapa project yang sudah berjalan. Beberapa hotel bintang 5 di Bali, di Pullman Ciawi, yang di Jakarta terakhir itu di sebuah hotel premium di SCBD. Untuk di dunia, kita sudah tersebar begitu banyak negara," papar Andreas.

Kendati banyak menggarap proyek pembangunan hotel bintang 5, Andreas menekankan perusahaannya juga bisa menggarap project residential atau perumahan.

"Perumahan bisa juga kita siap memenuhi kebutuhan, kalau dari developer kita bisa bantu mendemokan," papar Andreas.

Produk Smart Home Systemsnya bisa pula dilakukan menggunakan wireless. "Smart Home kami bisa dilakukan dengan wire ataupun wireless," pungkas Andreas.