Sempat Terpukul Pandemi, Bisnis Properti Apartemen Kembali Tumbuh Signifikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Geliat pasar properti apartemen menunjukan tren peningkatan kinerja bisnis signifikan sejak akhir tahun lalu hingga periode awal tahun 2023.

Sektor apartemen yang disebut terpukul karena pandemi juga terus menunjukan tren peningkatan penjualan maupun penyelesaian proyek yang semakin baik.



Hal ini merujuk data Colliers Indonesia bahwa sebanyak 6.172 unit apartemen akan diserahterimakan di Jakarta pada tahun ini dan angka ini meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan periode tahun 2022 lalu.

Penjualan apartemen strata title selama kuartal pertama 2023 meningkat hingga 75 persen secara tahunan.



Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan peningkatan serapan unit apartemen untuk periode empat bulan pertama tahun ini merupakan 35 persen dari target total pencapaian permintaan tahun 2022 dan angka kinerja bisnis sektor ini masih akan terus bergerak.



“Umumnya developer masih berhati-hati dan tetap memprioritaskan penjualan unit-unit eksistingnya. Untuk kuartal kedua 2023 hingga akhir 2025 akan ada 11.635 unit apartemen yang selesai dan itu akan mendorong kenaikan harga berkisar 2-3 persen per tahun hingga akhir 2025. Kenaikan harga ini juga ditopang oleh perkembangan infrastruktur seperti jalan tol, MRT, dan LRT,” kata Ferry dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Situasi ini mendorong optimisme pengembang dan hal itu juga seiring dengan permintaan pasar yang terus meningkat baik untuk hunian maupun investasi.

Pengembang Provident Development memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pemasaran Tower Emerald dan Sapphire Bandara City Apartment di Jalan Perancis, Kosambi, Tangerang, Banten.



Dibangun di atas lahan seluas 4 hektar, Bandara City mencakup empat tower hunian masing-masing setinggi delapan lantai serta area shopping arcade seluas 21 ribu m2.

Kawasannya memiliki potensi besar khususnya dengan kedekatan ke Bandara Soekarno Hatta (2,5 km) yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas maupun transportasi publik.

Direktur Provident Development Ronie Mustafa menilai kelebihan lain dari unit apartemen di Tower Emerald dan Sapphire telah bersertifikat dengan status akta jual beli (AJB).

Unitnya juga telah mulai diserahterimakan (handover) secara bertahap kepada konsumen yang menambah keyakinan pada proyek ini.



“Apa yang kami lakukan mulai legalitas hingga handover unit merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kepada seluruh konsumen dan masyarakat. Dari empat tower yang akan dibangun kami telah menyelesaikan dua tower dan saat ini tengah dikerjakan finishing untuk Tower B yang terus dilanjutkan dengan pengembangan seluruh kawasannya,” ujarnya.



Tower Emerald dan Tower Sapphire C memiliki jumlah lebih dari 450 unit yang tersedia dalam dua tipe: Studio (33 m2) dan 1 BR (43 m2) dengan penjualan sudah mencapai 70 persen sold out.

Unitnya juga menawarkan investasi yang menarik karena Bandara City berada di lokasi yang strategis diapit oleh mega proyek kelas duna dan Bandara Soekarno Hatta yang terus berekspansi.



Sementara Commercial & Operasional Sr Manager Bandara City Erick Gunawan menambahkan, value produk unit apartemen Bandara City akan terus berkembang seiring pembangunan proyek infrastruktur jalan tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg yang akan beroperasi tahun 2025.

Jalan tol ini akan membuka akses ke kawasan Tangerang Utara dan sekitarnya sehingga pengembangan proyek di kawasan ini diarahkan menjadi The New Jakarta City dengan lokasi di perbatasan Jakarta, Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang.



“Saat ini konsumen yang membeli unit apartemen kami 40 persennya dari kalangan pemilik pergudangan dan 50 persen pekerja bandara seperti pilot, pramugari, dan lainnya. Situasi ini membuat future value Bandara City akan terus berkembang baik untuk hunian maupun investasi. Dengan harga mulai Rp500 jutaan, ada potensi revenue dari penyewaan unit yang mencapai Rp50 juta per tahun,” imbuhnya.